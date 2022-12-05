Англія

Колишній гравець Шахтаря цікавий клубу АПЛ.

Колишній гравець Шахтаря, захисник Фіорентини Додо може перейти до клубу АПЛ.

Як повідомляє The Chronicle, в послугах бразильця зацікавлений Ньюкасл. Представники Додо вже контактували з Ньюкаслом, тому ймовірність трансферу оцінюється як досить висока.

В цьому сезоні на рахунку Додо 12 матчів за Фіорентину. Бразилець відзначився асистом та заробив дві жовті картки.

Нагадаємо, Додо став гравцем Фіорентини влітку 2022 року. контракт з "фіалками" був підписаний на 5 років.