Розклад та результати ЧС-2022. Дивись на Football.ua календар матчів ЧС з футболу.
чемпіонат світу
25 листопада 2022, 15:11
Катарський мундіаль починає все більше радувати шанувальників футболу справжнім святом.
Важко виокремити головного фаворита та яким чином завершиться даний турнір.
Фінал цього сезону пройде на стадіоні в Лусаїлі (Туреччина).
До вашої уваги календар та результати чемпіонату світу:
Календар турніру
21 листопада – 2 грудня – груповий етап;
3 – 6 грудня – 1/8 фіналу;
9 – 10 грудня – 1/4 фіналу;
13 – 14 грудня – 1/2 фіналу;
17 грудня – матч за третє місце;
18 грудня – фінал.
Груповий етап
Перший тур
Неділя, 20 листопада
18:00 Катар — Еквадор 0:2
Понеділок, 21 листопада
15:00 Англія - Іран 6:2
18:00 Сенегал — Нідерланди 0:2
21:00 США — Вельс 1:1
Вівторок, 22 листопада
12:00 Аргентина — Саудівська Аравія 1:2
15:00 Данія — Туніс 0:0
18:00 Мексика — Польща 0:0
21:00 Франція - Австралія 4:1
Середа, 23 листопада
12:00 Марокко — Хорватія 0:0
15:00 Німеччина — Японія 1:2
18:00 Іспанія - Коста-Рика 7:0
21:00 Бельгія - Канада 1:0
Четвер, 24 листопада
12:00 Швейцарія - Камерун 1:0
15:00 Уругвай — Південна Корея 0:0
18:00 Португалія - Гана 3:2
21:00 Бразилія - Сербія 2:0
Другий тур
П'ятниця, 25 листопада
12:00 Вельс — Іран 0:2
15:00 Катар — Сенегал
18:00 Нідерланди — Еквадор
21:00 Англія — США
Субота, 26 листопада
12:00 Туніс — Австралія
15:00 Польща — Саудівська Аравія
18:00 Франція — Данія
21:00 Аргентина — Мексика
Неділя, 27 листопада
12:00 Японія — Коста-Рика
15:00 Бельгія — Марокко
18:00 Хорватія — Канада
21:00 Іспанія — Німеччина
Понеділок, 28 листопада
12:00 Камерун — Сербія
15:00 Південна Корея — Гана
18:00 Бразилія — Швейцарія
21:00 Португалія — Уругвай
Третій тур
Вівторок, 29 листопада
17:00 Еквадор — Сенегал
17:00 Нідерланди — Катар
21:00 Іран — США
21:00 Вельс — Англія
Середа, 30 листопада
17:00 Австралія — Данія
17:00 Туніс — Франція
21:00 Польща — Аргентина
21:00 Саудівська Аравія — Мексика
Четвер, 1 грудня
17:00 Канада — Марокко
17:00 Хорватія — Бельгія
21:00 Коста-Рика — Німеччина
21:00 Японія — Іспанія
П'ятниця, 2 грудня
17:00 Гана — Уругвай
17:00 Південна Корея — Португалія
21:00 Камерун — Бразилія
21:00 Сербія — Швейцарія
Плей-оф
1/8 фіналу
Субота, 3 грудня
17:00 1А — 2В (49)
21:00 1С — 2D (50)
Неділя, 4 грудня
17:00 1D — 2С (52)
21:00 1В — 2А (51)
Понеділок, 5 грудня
17:00 1Е — 1F (53)
21:00 1G — 2Н (54)
Вівторок, 6 грудня
17:00 1F — 2Е (55)
21:00 1Н — 2G (56)
1/4 фіналу
П'ятниця, 9 грудня
17:00 переможці 53 — 54 (58)
21:00 переможці 49 — 50 (57)
Субота, 10 грудня
17:00 переможці 55 — 56 (60)
21:00 переможці 51 — 52 (59)
Півфінали
Вівторок, 13 грудня
21:00 переможці 49 — 50 (61)
Середа,14 грудня
21:00 переможці 59 — 60 (62)
Матч за 3 місце
Неділя,17 грудня
18:00 програвші 61 — 62 (63)
Фінал
Понеділок,18 грудня
18:00 переможець 61 — 62 (64)