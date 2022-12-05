Міланському клубу все ще важко буде втримати футболіста в своєму складі.
МІЛАН ШКРІНІАР, GETTY IMAGES
05 грудня 2022, 13:49
Центральный захисник міланського Інтера Мілан Шкрініар уже не перший рік потрапляє до поля зору скаутів провідних клубів Європи, і якщо під час літнього трансферного вікна "зміям" удалось утримати цього виконавця в своему складі від зазіхань французького Парі Сен-Жермен, то не факт, що подібне матиме місце під час найближчого зимового періоду переходів.
Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, "нерадзуррі" запланували на наступний тиждень чергову зустріч, під час якої запропонують 27-річному словаку оновлений контракт на 6 млн євро заробітної платні на рік.
У той самий час, ПСЖ готовий платити Шкрініару на 50% більше – 9 млн євро на рік, і тому розраховує на перехід граця влітку наступного року на правах вільного агента.
У цьому сезоні Мілан відіграв 25 матчів.
Нагадаємо, що Інтер раніше пропонував футболісту капітанську пов'язку за продовження контракту.