Італія

Міланському клубу все ще важко буде втримати футболіста в своєму складі.

Центральный захисник міланського Інтера Мілан Шкрініар уже не перший рік потрапляє до поля зору скаутів провідних клубів Європи, і якщо під час літнього трансферного вікна "зміям" удалось утримати цього виконавця в своему складі від зазіхань французького Парі Сен-Жермен, то не факт, що подібне матиме місце під час найближчого зимового періоду переходів.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, "нерадзуррі" запланували на наступний тиждень чергову зустріч, під час якої запропонують 27-річному словаку оновлений контракт на 6 млн євро заробітної платні на рік.

У той самий час, ПСЖ готовий платити Шкрініару на 50% більше – 9 млн євро на рік, і тому розраховує на перехід граця влітку наступного року на правах вільного агента.

У цьому сезоні Мілан відіграв 25 матчів.

Нагадаємо, що Інтер раніше пропонував футболісту капітанську пов'язку за продовження контракту.