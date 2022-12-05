Англія

Лондонці хочуть підписати вінгера.

Тоттенгем розглядає різноманітні варіанти підсилення атаку у майбутні трансферні вікна.

Як повідомляє 90min, лондонський клуб відновив свій інтерес до вінгера Вулвергемптона Адама Траоре.

Зазначимо, що вихованець Барселони повернувся до "вовків" після орендної угоди саме зі складу "синьо-гранатових".

В цьому сезоні іспанський вінгер відзначився двома голами в чотирнадцяти матчах на клубному рівні.

Нагадаємо, що Тоттенгем готує пропозицію Аталанті по українському півзахиснику Руслану Маліновському.