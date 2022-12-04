Англія

Лондонці не збираються продавати свого нападника.

Лондонський Тоттенгем не збирається продавати нападника Гаррі Кейна, попри інтерес з боку Баварії. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

"Тоттенгем хоче зберегти Кейна, переговори не ведуться, під час чемпіонату світу з футболу нічого не станеться. Так що зараз все спокійно. Ні Баварія, ні Кейн, ні Олівер Кан поки більше нічого не заявляли", — написав Романо.

Раніше ми писали, що Кейн встановив особистий бомбардирський рекорд.