Англія

Раніше футболіст грав за Монреаль.

Англійський Вотфорд на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 4-річного контракту з хавбеком збірної Канади Ісмаелем Коне. Сума трансферу наразі не повідомляється, проте "шершні" зазначають, що футболіст стане гравцем клубу з 1 січня 2023 року.

Коне є уродженцем Кот-д'Івуару, проте перебрався до Канади у віці семи років. Останні півтора роки він провів у клубі Монреаль, а до того виховувався у Сен-Лорені.

Відзначимо, що 20-річний гравець виходив на заміну в усіх трьох матчах збірної Канади на Мундіалі.

Улюблена позиція Коне — центральний півзахисник, при тому він може закрити як місце опорника, так і місце центрального атакувального хавбека.

Відзначимо, що наразі Вотфорд перебуває на четвертій сходинці у Чемпіоншипі.