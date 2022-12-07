Англія

19-річний футболіст може поповнити склад "червоних" улітку 2023 року.

Ліверпуль – фаворит на підписання Джуда Беллінгема, повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

За його інформацією, переговори з Ліверпулем перебувають на більш просунутій стадії, ніж з Реалом.

При цьому сім'я Беллінгема вважає за краще, щоб Джуд продовжив кар'єру на Енфілді.

Цього сезону у 19-річного півзахисника 9 голів та 3 результативні передачі у 22 матчах за Борусію Дортмунд у всіх турнірах.

Раніше повідомлялось, МЮ вибув з гонитви за Беллінгемом.