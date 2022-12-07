19-річний футболіст може поповнити склад "червоних" улітку 2023 року.
ДЖУД БЕЛЛІНГЕМ. GETTY IMAGES
07 грудня 2022, 12:45
Ліверпуль – фаворит на підписання Джуда Беллінгема, повідомляє журналіст Крістіан Фальк.
За його інформацією, переговори з Ліверпулем перебувають на більш просунутій стадії, ніж з Реалом.
При цьому сім'я Беллінгема вважає за краще, щоб Джуд продовжив кар'єру на Енфілді.
Цього сезону у 19-річного півзахисника 9 голів та 3 результативні передачі у 22 матчах за Борусію Дортмунд у всіх турнірах.
Раніше повідомлялось, МЮ вибув з гонитви за Беллінгемом.