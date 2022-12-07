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Захисник може затриматись у Дортмунді ще на кілька років.

Німецький центральний захисник Матс Гуммельс уже не перший рік є незамінним виконавцем дортмундської Боруссії за часи вже другої своєї каденції в цьому клубі.

Однак чинний контракт між 33-річним виконавцем та "джмелями", що був підписаний у момент його зворотного переходу з мюнхенської Баварії влітку 2019 року, уже поступово добігає кінця, і після завершення поточного сезону досвідчений футболіст ризикує стати вільним агентом.

Як повідомляють німецькі ЗМІ, керівництво дортмундського колективу в особі Ганса-Йоахіма Вацке та Себастьяна Келя на початку 2023 року планують зустрітись із Гуммельсом заради проведення перемовин щодо продовження угоди.

Ідеться про новий контракт за формулою "1+1".

У цьому сезоні на рахунку Матса 19 матчів.