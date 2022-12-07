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Вінгер попрощався зі збірною Бельгії.

Вінгер збірної Бельгії Еден Азар оголосив про завершення міжнародної кар'єри. Про це він заявив на своїй сторінці в Інстаграм.

"Сьогодні перегорнуто сторінку… Дякую за вашу любов. Дякую за вашу безпрецедентну підтримку. Дякую за все це щастя, яке ми розділили з 2008 року. Я вирішив завершити свою міжнародну кар’єру", — написав Азар.

Еден був капітаном збірної Бельгії. Він дебютував у 2008 році. Загалом Азар провів за бельгійську збірну 126 матчів, в яких відзначився 33 голами. Найкращим досягненням Азара в збірній є третє місце на ЧС-2018.