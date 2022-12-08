Англія

Португалець може продовжити кар'єру в Англії.

Нападник мадридського Атлетіко Жоау Феліш може продовжити кар'єру в Челсі, повідомляє Evening Standard.

Також на 23-річного португальця претендують МЮ, Арсенал, ПСЖ та Ман Сіті. З деякими клубами агент футболіста вже провів переговори.

Попри бажання самого Феліша піти, керівництво Атлетіко не збирається його відпускати за дешево. Початкова сума, за яку "матрацники" готові розлучитися з португальським форвардом, починається зі 140 мільйонів євро.

У поточному сезоні Жоау Феліш провів на клубному рівні 18 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 3 асисти.