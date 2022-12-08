ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Відповідь фахівця на образливі слова експідопічного.

Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал прокоментував слова експідопічного Анхеля Ді Марії, який назвав його найгіршим тренером у своїй кар'єрі.

"Анхель завжди був трохи дивною людиною. Період у Манчестер Юнайтед? Поряд зі мною сидить Мемфіс Депай, він теж там був. Запитайте його, що було не так. Як бачите, ми з ним досі спілкуємося. Тож думкою Ді Марії — це лише його точка зору.

Не хочу зациклюватись на цьому. У нас попереду важливий матч. Аргентина — один із найсерйозніших суперників на турнірі, але ми маємо план, як її зупинити. Це не матч проти Мессі, це гра зі збірною, у якій є кому забивати. Ми будемо діяти як єдине ціле. Тільки так можна досягти успіху. Решту побачите в день матчу", — запевнив Луї ван Гал.

Нагадаємо, що Аргентина, в якій грає Ді Марія, зустрічатиметься з Нідерландами під керівництвом Луї ван Гала у чвертьфіналі чемпіонату світу.

Матч 1/4 фіналу ЧС-2022 Нідерланди — Аргентина відбудеться у п'ятницю, 9 грудня, о 21:00 за київським часом. Слідкувати за подіями цього протистояння ви зможете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.