Англія

Португальський агент має хороші стосунки з власником бірмінгемського клубу — раніше він "прилаштував" туди Унаї Емері.

Напередодні генеральний директор Атлетіко Мігель Анхель Хіль Марін в одному з останніх інтерв’ю визнав, що веде перемовини з Астон Віллою на рівні з Манчестер Юнайтед, лондонським Челсі та мюнхенською Баварією щодо продажу нападника Жоау Феліша, який, за його словами, хоча змінити клубну прописку.

Як повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн, варіант із бірмінгемським клубом є саме тим, на якому наполягає агент 23-річного португальця Жорже Мендеш.

За інформацією джерела, Мендеш перебуває у добрих взаєминах з власником Астон Вілли. Саме завдяки цьому наприкінці жовтня цього року "левів" очолив інший клієнт португальського агента — іспанський фахівець Унаї Емері.

Раніше повідомлялося, що мадридський Атлетіко хоче заробити на продажі Жоау Феліша 140 мільйонів євро.