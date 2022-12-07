Англія

Бірмінгемський клуб хоче зимою зробити гучний трансфер.

Португальський нападник Жоау Феліш продовжує набирати оптимальні ігрові кондиції за допомоги матчі національної збірної на чемпіонаті світу-2022 в Катарі, і напередодні він доклав чималих зусиль (2 гольові передачі) до надупевненої перемоги "європейських селесао" в 1/8 фіналу над Швейцарією (6:1).

Португалія — Швейцарія 6:1 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу-2022

Проте на клубному рівні в 23-річного виконавця все ще спостерігались проблеми з пошуком власного місця в команді Дієго Сімеоне, що з урахуванням істотних вкладень у його придбання зразка літа 2019 року (127,2 млн євро), піднімає питання про доцільність подальших виступів цього гравця в складі "матрацників".

Зрештою, на Феліша завжди знайдеться покупець, і, згідно з інформацією іспанських ЗМІ, бірмінгемська Астон Вілла долучилась до їхнього потенційного переліку.

Генеральний директор Атлетіко Мігель Анхель Хіль Марін в одному з останніх інтерв’ю визнав, що веде перемовини з цим англійським клубом на рівні з Манчестер Юнайтед, лондонським Челсі та мюнхенською Баварією.

У цьому сезоні Жоау відіграв 18 матчів, забивши чотири голи та віддавши три гольові передачі.