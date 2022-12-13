Англія

Інтер до футболіста з боку "дияволів" вже приписували.

Нападник Мілана та збірної Португалії Рафаель Леау не перейде найближчим часом до Манчестер Юнатед.

Як пише журналіст Самуель Лакхерст, "червоні дияволи" не робили офіційних запитів Мілану по форварду.

Італійський гранд бажає виручити за свою зірку 100 мільйонів євро. Раніше ЗМІ писали про інтерес МЮ до футболіста.

Контракт 23-річного футболіста з "россонері" триває до літа 2024 року.

Раніше повідомлялось, що Мілан відмовився продавати Леау в Челсі, а президент Мілана Паоло Скалоні стверджує, що португалець всім задоволений у нинішній команді.