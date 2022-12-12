Італія

Сторони ведуть перемовини щодо нового контракту.

Мілан не збирається відпускати одного зі своїх головних лідерів Рафаеля Леау у найближчі трансферні вікна.

Як стверджує журналіст Флоріан Плеттенберг, італійський клуб відмовив Челсі, який пропонував 70 мільйонів євро.

Також повідомляється, що Мілан та Леау ведуть перемовини щодо нового контракту, але португалець не готовий подовжити угоду довше ніж до літа 2024 року.

У цьому сезоні Леау зіграв 28 матчів, забивши вісім голів та віддавши 10 гольових передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Леау мав позитивну зустріч із Міланом, проте фінальне обговорення буде після чемпіонату світу в Катарі.