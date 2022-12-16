Англія

Грузин може перейти до клубу АПЛ.

Ньюкасл проявляє інтерес до атакувального півзахисника Наполі та збірної Грузії Хвічі Кварацхелії.

Як повідомляє The Times, "сороки" зробили Хвічу основною трансферною ціллю. Ньюкасл відправив скаутів спостерігати за грузином перед чемпіонатом світу. Англійський клуб намагатиметься підписати Кварацхелію в найближчі два трансферні вікна.

В цьому сезоні 21-річний футболіст забив 6 голів та зробив 7 гольових передач у 12 матчах Серії А.

Раніше ми писали, що Кварацхелія відновив тренування у загальній групі після травми.