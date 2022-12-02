21-річний грузин відновився після травми.
Хвіча Кварацхелія, Getty Images
02 грудня 2022, 13:48
Вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія поновився після травми, повідомляє Pazzidifanta.
За інформацією джерела, сьогодні 21-річний грузин уже працював у загальній групі "неаполітанців", які проводять збори у Туреччині.
Через травму спини Хвіча пропустив три останні матчі Наполі перед стартом чемпіонату світу в Катарі.
У Туреччині команда Лучано Спаллетті проведе два контрольні матчі.
Цього сезону Кварацхелія провів 17 поєдинків, у яких забив вісім голів і віддав десять результативних передач.
Після 15 турів Наполі очолює турнірну таблицю Серії А, набравши 41 очко, що на вісім балів більше, ніж у Мілана на другому місці.