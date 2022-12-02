Італія

21-річний грузин відновився після травми.

Вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія поновився після травми, повідомляє Pazzidifanta.

За інформацією джерела, сьогодні 21-річний грузин уже працював у загальній групі "неаполітанців", які проводять збори у Туреччині.

Через травму спини Хвіча пропустив три останні матчі Наполі перед стартом чемпіонату світу в Катарі.

У Туреччині команда Лучано Спаллетті проведе два контрольні матчі.

Цього сезону Кварацхелія провів 17 поєдинків, у яких забив вісім голів і віддав десять результативних передач.

Після 15 турів Наполі очолює турнірну таблицю Серії А, набравши 41 очко, що на вісім балів більше, ніж у Мілана на другому місці.