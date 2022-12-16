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Перуанець вирішив закінчити з футболом.

38-річний перуанський нападник Джефферсон Фарфан оголосив про завершення кар'єри. Про це повідомляє Infobae.

У 2004 році він переїхав до Європи в нідерландський ПСВ, де виступав 4 сезони, встигнувши забити понад 50 голів. Далі в його кар'єрі були виступи за Шальке та Аль-Джазіру. У 2017 році він перейшов до клубу з країни-терористки локомотив, а минулого року повернувся в Альянсу Ліму, звідки й починалась його професійна кар'єра.

За збірну Перу він провів понад 100 матчів, забивши 27 м'ячів.

Раніше ми писали, що центральний захисник німецького Гоффенгайма Бенджамін Хюбнер вирішив завершити кар'єру.