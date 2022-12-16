Молодий німець отримав заслужене визнання.
Джамал Мусіала, Bayern & Germany
16 грудня 2022, 20:50
Півзахисник Баварії Джамал Мусіала став найкращим гравцем клубу у листопаді за версією вболівальників, повідомляє Bayern & Germany.
За 19-річного півзахисника проголосували 49,6% вболівальників. На 2-му місці Ерік-Максим Шупо-Мотінг (34,9%), 3-ій – Серж Гнабрі (5,8%).
Зазначимо, у листопаді Мусіала провів 4 матчі, забив 2 голи та зробив 2 результативні передачі.
Нагадаємо, що Мусіала також визнаний найкращим дриблером чемпіонату світу.