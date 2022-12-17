Сербський нападник може перебратися в АПЛ.
Душан Влахович, getty images
17 грудня 2022, 09:59
Манчестер Юнайтед після скандального відходу Кріштіану Роналду знаходиться в пошуках нового нападника.
Як повідомляє видання Corriere dello Sport, "червоні дияволи" націлились на форварда Ювентуса Душана Влаховича.
В цьому сезоні серб забив дев'ять голів у 19 матчах всіх турнірів. Transfermarkt оцінює сербського гравця в 80 мільйонів євро.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ювентус хоче скористатись ситуацією та підписати Жоау Феліша, обмінявши його на Влаховича.