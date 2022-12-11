Німеччина

Серб міг замінити Роберта Левандовські в мюнхенському клубі.

Нападник Ювентуса Душан Влахович міг опинитися в Баварії після відходу Роберта Левандовські з мюнхенського клубу, повідомляє Sport Bild.

За інформацією джерела, на цю мить Баварія більше не цікавиться Влаховичем, оскільки вважає, що рівень його футболу не відповідає ціннику 80,00 млн €.

В цьому сезоні серб забив 9 голів у 19 матчах всіх турнірів.

Раніше повідомлялось, що Ювентус планує обміняти Влаховича на Феліша.