Цікаве рокірування може відбутись між італійським та іспанським клубом.
ЖОАУ ФЕЛІШ, GETTY IMAGES
09 грудня 2022, 19:34
Туринський Ювентус хоче скористатись ситуацією та підписати Жоау Феліша, який намагається покинути мадридський Атлетіко.
Як повідомляє Calciomercatoweb, у зворотну сторону може поїхати Душан Влаховіч. Річ у тім, що "матрацники" просять за Феліша 140 млн євро, тому серба можуть включити як частину угоди.
У поточному сезоні Жоау Феліш провів на клубному рівні 18 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 3 асисти.
Також на португальського форварда претендує Челсі.