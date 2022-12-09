Італія

Цікаве рокірування може відбутись між італійським та іспанським клубом.

Туринський Ювентус хоче скористатись ситуацією та підписати Жоау Феліша, який намагається покинути мадридський Атлетіко.

Як повідомляє Calciomercatoweb, у зворотну сторону може поїхати Душан Влаховіч. Річ у тім, що "матрацники" просять за Феліша 140 млн євро, тому серба можуть включити як частину угоди.

У поточному сезоні Жоау Феліш провів на клубному рівні 18 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 3 асисти.

Також на португальського форварда претендує Челсі.