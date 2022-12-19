Англія

Сеск захоплюється нападом "містян".

Півзахисник італійського Комо, а також чемпіон світу і Європи у складі збірної Іспанії Франсеск Фабрегас вважає, що напад Ман Сіті занадто сильний.

"Манчестер Сіті з Хуліаном Альваресом та Холандом у складі – це взагалі чесно?" – написав Сеск у твіттері.

Нагадаємо Хуліан Альварес став чемпіоном світу в складі збірної Аргентини. Команда Ліонеля Скалоні обіграла Францію у фіналі ЧС-2022 за пенальті (3:3, 4:2 за пенальті).