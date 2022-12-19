ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

В оновленому рейтингу вони будуть другими.

Збірна Аргентини не очолить рейтинг ФІФА, попри перемогу на чемпіонаті світу, вважають аналітики ESPN.

Чергова версія рейтингу буде оприлюднена у четвер. За підрахунками експертів, чинні чемпіони світу не набрали достатньої кількості балів, щоб обійти Бразилію.

Ймовірний рейтинг ФІФА:

1. Бразилія

2. Аргентина

3. Франція

4. Бельгія

5. Англія

6. Нідерланди

7. Хорватія

8. Італія

9. Португалія

10. Іспанія

11. Марокко

12. Швейцарія

13. США

14. Німеччина

15. Мексика

16. Уругвай

17. Колумбія

18. Данія

19. Сенегал

20. Японія

18 грудня форвард збірної Аргентини став володарем Кубка світу: команда Ліонеля Скалоні обіграла Францію у фіналі ЧС-2022 за пенальті (3:3, 4:2 за пенальті).