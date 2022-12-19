Баварія підтримала свого футболіста після невдачі на ЧС-2022 у Катарі.
Кінгслі Коман, Getty Images
19 грудня 2022, 18:30
Нападник Баварії та збірної Франції Кінгслі Коман став жертвою расистських образ після програного фіналу ЧС-2022 у Катарі проти Аргентини.
Коман не зміг реалізувати одинадцятиметровий удар у серії післяматчевих пенальті, після чого його неодноразово ображали у соціальних мережах.
"Баварія рішуче засуджує расистські коментарі на адресу Кінгслі Комана. Сім'я Баварії підтримує тебе, Кінг. Расизму немає місця ні у спорті, ні в нашому суспільстві", — йдеться у заяві прес-служби німецького клубу.
Нагадаємо, Коман виступає за національну команду із 2016 року. На катарському мундіалі він провів шість поєдинків, у яких результативними діями не відзначався.