Португальський голкіпер може опинитись в АПЛ.
Діогу Кошта, getty images
20 грудня 2022, 19:59
Манчестер Юнайтед не впевнений в подальшій співпраці з Давідом Де Хеа, тому шукає нового голкіпера.
Як повідомляє Sky Sports з посиланням на Correio da Manha, "червоним дияволам" прийдеться заплатити велику суму за Діогу Кошту.
Стверджується, що голкіпера не відпустять в січні, а влітку сума трансферу може скласти не менше 65 мільйонів фунтів.
Нагадаємо, що окрім Дієго Кошти Манчестер Юнайтед також розглядає варіант придбання Унаї Сімона з Атлетіка.