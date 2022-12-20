Англія

Португальський голкіпер може опинитись в АПЛ.

Манчестер Юнайтед не впевнений в подальшій співпраці з Давідом Де Хеа, тому шукає нового голкіпера.

Як повідомляє Sky Sports з посиланням на Correio da Manha, "червоним дияволам" прийдеться заплатити велику суму за Діогу Кошту.

Стверджується, що голкіпера не відпустять в січні, а влітку сума трансферу може скласти не менше 65 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, що окрім Дієго Кошти Манчестер Юнайтед також розглядає варіант придбання Унаї Сімона з Атлетіка.