Англія

Клуб готовий змінити основного голкіпера, якщо цього потребуватиме головний тренер.

Селекційна служба Манчестер Юнайтед шукає потенційних кандидатів на позицію воротаря.

У шорт-листі англійського клубу вже є два кіпери: воротар Порту Діого Кошта та Унаї Сімон з Атлетіка.

Воротарі збірної Португалії та збірної Іспанії мають однакову вартість на Transfermarkt — 25 мільйонів євро.

Це не означає, що в клубі не розраховують на Давіда Де Хеа. Проте, якщо Ерік тен Гаг побажає нового першого номера, боси йому не відмовлять.

Кошта у цьому сезоні провів 15 матчів, при цьому у Лізі чемпіонів відбив три пенальті. Сімон провів 13 поєдинків за команду з Більбао.