Англія

Лондонці хочуть посилити склад.

Тоттенгем розглядає різноманітні варіанти підсилення оборонної ланки в найближче зимове трансферне вікно.

Як стверджує видання A Bola, лондонці зацікавлені в підписанні захисника Спортінга Л Педро Порро.

Повідомляється, що Тоттенгем запропонував 26 мільйонів фунтів, втім Спортінг не хоче втрачати гравця посеред сезону.

В цьому сезоні іспанець відіграв 20 матчів на клубному рівні, в яких відзначився голом та дев'ятьма результативними передачами.

Нагадаємо, що ще влітку Барселона, Реал та Атлетіко вели боротьбу за захисника Спортінга Педро Порро.