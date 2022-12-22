Лондонці хочуть посилити склад.
Педро Порро, gettyimages
22 грудня 2022, 18:58
Тоттенгем розглядає різноманітні варіанти підсилення оборонної ланки в найближче зимове трансферне вікно.
Як стверджує видання A Bola, лондонці зацікавлені в підписанні захисника Спортінга Л Педро Порро.
Повідомляється, що Тоттенгем запропонував 26 мільйонів фунтів, втім Спортінг не хоче втрачати гравця посеред сезону.
В цьому сезоні іспанець відіграв 20 матчів на клубному рівні, в яких відзначився голом та дев'ятьма результативними передачами.
Нагадаємо, що ще влітку Барселона, Реал та Атлетіко вели боротьбу за захисника Спортінга Педро Порро.