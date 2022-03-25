Іспанець вирішив розвиватись в Спортингу.
педро порро, getty images
25 марта 2022, 14:13
Півзахісник ліссабонського Спортінгу та збірної Іспанії Педро Порро не перейде до мюнхенської Баварії.
Футболіст входить до шорт-листу німецького гранда, але сам хавбек вирішив залишитись у португальскому клубі, щоб продовжувати свій розвиток, повідомляє Крістіан Фальк.
Що однією причиною неможливості трансфера стає завелика ціна, котру Манчестер Сіті, якому належить контракт Порро, має намір отримати за футболіста.
Нагадаємо, що лісабонський Спортинг хоче викупити Порро у Манчестер Сіті.