Испания

Педро Порро — на радарі топ-клубів.

Португальські ЗМІ повідомляють, що відразу три іспанських гранда — Реал, Барселона та Атлетіко — зацікавлені в підписанні правого захисника лісабонського Спортінгу Педро Порро.

Відмічається, що в контракті гравця прописана клаусула у розмірі 45 млн євро, а сам Спортинг готов почати розмовляти з потенційними покупцями з суми 35 млн.

Порро проявив себе у Жироні в 2018 році, що призвело до трансферу в Манчестер Сіті. Але за "містян" іспанець не провів жодного матчу та перебував в оренді в Реал Вальядолід та Спортінгу.

У травні цього року "леви" викупили Порро у Манчестер Сіті та підписали контракт до 2025 року.

За два роки у Португалії Порро прогресував, що и призвело до інтересу з боку топ-клубів.

У минулому сезоні Педро провів за Спортинг 35 матчів, забив 5 голів та оформив 7 асистів.