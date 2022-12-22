Англія

Здається, тренер розраховує на захисника.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг задоволений прогресом Аарона Ван-Біссаки та вірить, що в захисника є майбутнє в клубі.

"Аарон Ван-Біссака? Очевидно, що у нього є майбутнє в МЮ. Він провів кілька хороших років з Юнайтед, але з початку цього сезону у нього було багато хвороб і травм, тому він працював окремо. Рівень його фізичної форми покращується, його продуктивність покращується.

Коли ви робите результативну передачу, особливо те, як він зробив цю передачу — це чудово, тому я задоволений його грою. Він зіграв добре", — наводить слова Тен Гага Goal.

У поточному сезоні Ван-Біссака провів лише чотири хвилини в одному матчі АПЛ. Портал Transfermarkt оцінює його у 18 мільйонів євро. У МЮ англійський фулбек переходив із Крістал Пелес влітку 2019 року за 55 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на гравця претендують Вулвергемптон, Вест Гем та Крістал Пелес.