Англія

Захисник може змінити команду.

Манчестер Юнайтед готовий продати захисника Аарона Ван-Біссаку, який не підходить під вимоги Еріка Тен Гага.

Як повідомляє видання TalkSport, англійський футболіст зацікав представника АПЛ — Вулвергемптон.

Стверджується, що новий головний тренер "вовків" Хулен Лопетегі особисто зацікавлений в Ван-Біссаці в січневе трансферне вікно.

Зазначимо, що в цьому сезоні на клубному рівні Аарон Ван-Біссака відіграв усього лиш чотири хвилини — в матчі проти Ліверпуля.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Аарон Ван-Біссака зацікавив Рому.