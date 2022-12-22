Англія

Бразилець не може показати себе в Барселоні.

Вінгер Барселони Рафінья може зробити неочікуване повернення в англійську Прем'єр-лігу, стверджує видання Sport.es.

Повідомляється, що в каталонському клубі незадоволені грою бразильця, якого потенційно може змінити Ансу Фаті.

Через це в клубі роздумують над тим, щоб продати Рафінью в інший клуб. Особливий інтерес до нього є в Англії — з боку Челсі та Арсеналу.

Зазначимо, що у Рафіньї 18 матчів у цьому сезоні на клубному рівні, в яких він забив два голи та віддав чотири результативні передачі.

"Мені було соромно перед Тоддом Болі". Раніше власник Лідса висловився про трансфер Рафіньї до Барселони замість Челсі.