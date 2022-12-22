Бразилець не може показати себе в Барселоні.
Рафінья, getty images
22 грудня 2022, 22:59
Вінгер Барселони Рафінья може зробити неочікуване повернення в англійську Прем'єр-лігу, стверджує видання Sport.es.
Повідомляється, що в каталонському клубі незадоволені грою бразильця, якого потенційно може змінити Ансу Фаті.
Через це в клубі роздумують над тим, щоб продати Рафінью в інший клуб. Особливий інтерес до нього є в Англії — з боку Челсі та Арсеналу.
Зазначимо, що у Рафіньї 18 матчів у цьому сезоні на клубному рівні, в яких він забив два голи та віддав чотири результативні передачі.
"Мені було соромно перед Тоддом Болі". Раніше власник Лідса висловився про трансфер Рафіньї до Барселони замість Челсі.