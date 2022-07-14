Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 13 липня.
Футбольне життя під час літньої павзи не стоїть на зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.
Саме тому Football.ua вигадав для своїх любих читачів зручний формат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У середу, 13 липня:
Український нападник Андрій Ярмоленко шокував вибором свого наступного клубу на тлі виступів у АПЛ.
Каталонська Барселона нарешті змогла схилити вибір бразильського форварда Лідса Рафіньї на власну користь.
Нападник Манчестер Сіті Рахім Стерлінг продовжить кар’єру в складі лондонського Челсі.
Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.