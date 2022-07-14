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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 13 липня.

Футбольне життя під час літньої павзи не стоїть на зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.

Саме тому Football.ua вигадав для своїх любих читачів зручний формат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У середу, 13 липня:

Український нападник Андрій Ярмоленко шокував вибором свого наступного клубу на тлі виступів у АПЛ.

Каталонська Барселона нарешті змогла схилити вибір бразильського форварда Лідса Рафіньї на власну користь.

Нападник Манчестер Сіті Рахім Стерлінг продовжить кар’єру в складі лондонського Челсі.

Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.