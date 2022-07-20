Іспанія

Футболіст поспілкувався з пресою після переходу.

Вінгер каталонської Барселони Рафінья, який влітку перейшов до клубу з Лідса, поспілкувався з пресою.

"Завжди намагаєшся забити будь-кому, але якщо це дербі, то намагаєшся ще сильніше. Найголовніше – це перемога. Але, на мій погляд, ми кращі за мадридський Реал.

У Барселоні є кілька молодих талановитих гравців. Клуб добре працює з ними. Барселона завжди бореться за чемпіонство", — сказав бразилець.

Нагадаємо, що 24 липня Барселона та мадридський Реал проведуть товариське Ель-Класіко.

Рафінья перейшов до Барселони за 58 мільйонів євро, а контракт підписаний до літа 2027 року.