Англія

Коментар захисника "містян".

У четвер, 22 лютого, Манчестер Сіті на власному полі здобув перемогу над Ліверпулем у матчі 1/8 Кубка англійської ліги — 3:2. Не дивлячись на те, що тренери ще не могли розраховуватися на всіх своїх гравців, які брали участь на чемпіонаті світу-2022, гра вийшла дуже цікавою.

Своїми думками після матчу поділився нідерландський захисник "манкуніанців" Натан Аке, який записав на свій рахунок переможний гол.

"Було класно повернутися. Це було трохи дивно, але це була хороша і захоплююча гра. Нам вдалося виграти, тому це було добре.

У нас не було багато тренувань, тому наприкінці кінці було важко. Втім, усі грали добре, всі зіграли так, аби тримати темп, це було приємно бачити".

Також Аке не зміг не зачепили тему світової першості. 27-річний футболіст відіграв від свистка до свистка всі 5 матчів збірної Нідерландів.

"Я вважаю, що чемпіонат світу — це хороший досвід. Після Мундіалю я мав кілька вихідних, а потім ми повернулися сюди. Тут потрібне пристосування: інший тренер, інший стиль гри, але всі це добре пережили, і, сподіваюся, ми продовжимо так і далі" — передає слова 27-річного оборонця офіційний сайт Манчестер Сіті.

Нагадаємо, вже стало відомо, з ким зіграють підопічні Хосепа Гвардіоли в 1/4 Кубка ліги. Поєдинки наступного раунду Карабао Кап пройдуть з 9 по 15 січня.