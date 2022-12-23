Англія

Головний тренер потребує підсилення складу.

Головний тренер Евертона Френк Лемпард розповів про плани клуба на майбутнє трансферне вікно.

Особливо англієць звернув уваги на можливості команди в атаці. Він вважає, що йому потрібне підсилення.

"Ми хочемо посилити команду в січні і мати більше можливостей в атакуючих зонах. Якщо потрібні гравці з'являться, ми повинні спробувати посилитися. Але також потрібно зосередитися на гравцях, які є". Однак, звичайно, коли вікно відкриється, ми шукатимемо поліпшення складу.

Конор [Коуді] був чудовий з тих пір, як він тут. Ми хотіли б викупити його в якийсь момент, але це не станеться прямо зараз", — наводить слова Лампарда Goal.com.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Евертон розглядає Марсело Б'єлсу на зміну Френку Лемпарду.