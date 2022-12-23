Головний тренер потребує підсилення складу.
Френк Лемпард, getty images
23 грудня 2022, 20:57
Головний тренер Евертона Френк Лемпард розповів про плани клуба на майбутнє трансферне вікно.
Особливо англієць звернув уваги на можливості команди в атаці. Він вважає, що йому потрібне підсилення.
"Ми хочемо посилити команду в січні і мати більше можливостей в атакуючих зонах. Якщо потрібні гравці з'являться, ми повинні спробувати посилитися. Але також потрібно зосередитися на гравцях, які є". Однак, звичайно, коли вікно відкриється, ми шукатимемо поліпшення складу.
Конор [Коуді] був чудовий з тих пір, як він тут. Ми хотіли б викупити його в якийсь момент, але це не станеться прямо зараз", — наводить слова Лампарда Goal.com.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Евертон розглядає Марсело Б'єлсу на зміну Френку Лемпарду.