Англія

"Іриски" шукають нового нападник після розриву відносин із Рондоном.

Днями Евертон залишив венесуельський нападник Соломон Рондон. Мерсисайдський клуб вже зайнявся пошуком заміни своєму екс-футболісту, і останні подробиці з цього приводу повідомив авторитетний журналіст Фабріціо Романо.

"Евертон зараз досліджує ринок нападників після розірвання контракту з Соломоном Рондоном. Перемовини відбудуться у найближчі дні і тижні. Евертон серед чотирьох клубів, зацікавлених у Куньї.

Тим часом очікується, що незабаром Івобі підпише новий довгостроковий контракт" — підсумував інсайдер у своєму Твіттері.

Нагадаємо, також інтерес до 23-річного бразильського форварда Атлетіко Мадрид має інший англійський клуб — Вулвергемптон.

У нинішньому сезоні Матеус провів у складі "матрацників" 17 матчів, не забив жодного м'яча і віддав 2 асисти.