Англія

Англієць не покине "ірисок".

Півзахисник Евертона Ентоні Гордон високим рівнем виступів в АПЛ привернув увагу декількох клубів.

Як повідомляє видання The Telegraph, англійський гравець продовжить виступати за "ірисок" в найближчі роки.

Стверджується, що сторони підпишуть нову угоду вже найближчим часом. Поточний контракт завершується влітку 2025 року.

У поточному сезоні Гордон провів п'ятнадцять матчів в АПЛ, у яких забив три м'ячі.

Нагадаємо, що влітку Ентоні Гордон сказав Евертону, що хоче перейти до Челсі, який ним цікавиться.