Англієць не покине "ірисок".
Ентоні Гордон, getty images
20 грудня 2022, 18:59
Півзахисник Евертона Ентоні Гордон високим рівнем виступів в АПЛ привернув увагу декількох клубів.
Як повідомляє видання The Telegraph, англійський гравець продовжить виступати за "ірисок" в найближчі роки.
Стверджується, що сторони підпишуть нову угоду вже найближчим часом. Поточний контракт завершується влітку 2025 року.
У поточному сезоні Гордон провів п'ятнадцять матчів в АПЛ, у яких забив три м'ячі.
Нагадаємо, що влітку Ентоні Гордон сказав Евертону, що хоче перейти до Челсі, який ним цікавиться.