Англія

Бразильський нападник вибув через травму.

Тоттенгем в рамках поєдинку сімнадцятого туру чемпіонату Англії зіграє проти Брентфорда, проте команді не допоможе Рішарлісон.

"Для відновлення йому потрібно ще три-чотири тижні", — наводить слова головного тренера Антоніо Конте The Athletic.

Зазначимо, що в цьому сезоні бразилець провів 15 матчів на клубному рівні, в яких відзначився двома голами та трьома результативними передачами.

Нагадаємо, що Рішарлісон отримав пошкодження в матчі чвертьфіналу чемпіонату світу проти Хорватії, але це не завадило йому стати автором найкращого гола на турнірі.