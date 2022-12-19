ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу
19 грудня 2022, 14:20
Мессі, Мбаппе, Рішарлісон та інші: відео найкращих голів чемпіонату світу-2022
До вашої уваги відео найкращих голів на минулому мундіалі в Катарі.
Рішарлісон, getty images
19 грудня 2022, 14:20
Ось і підійшов до завершення чемпіонат світу-2022, у фінальному матчі якого збірна Аргентина обіграла Францію за підсумками післяматчевої серії пенальті і виграла мундіаль.
Пропонуємо вам згадати найкращі голи, які забивалися на світовій першості у Катарі.
Відео найкращих голів чемпіонату світу-2022: