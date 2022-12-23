ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Гол "ножицями" у виконанні бразильського форварда у ворота Сербії визнано найкращим на катарському мундіалі.

Завершилося голосування за автора найкращого голу на чемпіонаті світу-2022, який пройшов у Катарі та став тріумфальним для національної збірної Аргентини.

Як повідомляє офіційний Twitter-аккаунт ЧС-2022, переможцем в опитуванні серед уболівальників став гол у виконанні нападника збірної Бразилії Рішарлісона, який бічними ножицями забив у ворота Сербії в рамках першого туру групового етапу.

Відео гола Рішарлісона (дивитись з 4:21):

Зазначимо, що читачі Football.ua також здебільшого проголосували за гол Рішарлісона.

Відео голів усіх номінантів на звання автора найкращого забитого м'яча на чемпіонаті світу-2022 ми можете переглянути на нашому сайті.