Англія

Аргентинець цікавить багато клубів.

Півзахисник збірної Аргентини та Бенфіки Енцо Фернандес після вдалого чемпіонату світу зацікавив багато клубів.

Як стверджує журналіст Бруну Андраде, Манчестер Юнайтед також претендує на талановитого аргентинця.

На додаток, повідомляється, що "червоні дияволи" лідирують в боротьбі, обходячи Ліверпуль, якому також цікавий гравець.

В цьому сезоні аргентинець провів 24 матчі на клубному рівні, відзначившись трьома голами та п'ятьма асистами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Енцо Фернандеса також претендує представник чемпіонату Іспанії — Реал.