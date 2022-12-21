ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

21-річний футболіст може продовжити кар'єру у мадридському клубі.

Енцо Фернандес зацікавив Реал, повідомляє Defensa Central.

За інформацією джерела, півзахисник Бенфіки, який яскраво виступив на чемпіонаті світу-2022 у Катарі, привернув увагу європейських топ-клубів, зокрема мадридців.

У Реалі вважають Фернандеса чудовим гравцем, крім того він подобається головному тренеру Карло Анчелотті.

Однак у клубі не готові платити 120 мільйонів євро, які хоче отримати Бенфіка, оскільки вважають, що сума сильно завищена.

На ЧС-2022 Фернандеса було визнано найкращим молодим гравцем.