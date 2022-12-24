Англія

Півзахисник поки що не готовий виступати за "містян".

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіол розповів про стан Калвіна Філліпса та шанси півзахисника зіграти.

"Він не травмований, а повернувся з зайвою вагою. Не знаю, чому так сталося. Зараз він не в тому стані, щоб тренуватись та грати.

Коли Філіпс буде готовий, він гратиме, ми на нього дуже розраховуємо", — наводить слова Гвардіоли видання The Telegraph.

Зазначимо, що в цьому сезоні Філліпс провів чотири гри на клубному рівні (загалом — 53 хвилини).

Нагадаємо, що Калвін Філліпс відновився після пошкодження ще на початку листопада.