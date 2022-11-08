Англія

Вже завтра англієць матиме шанс зіграти у Кубку Англії.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів про те, що півзахисник Калвін Філліпс відновився після травми.

"Філліпс завтра буде у заявці на матч", — наводить слова Гвардіоли ВВС.

Таким чином, 26-річний англієць, можливо, зможе потрапити в заявку збірної Англії на майбутній ЧС-2022 у Катарі.

Нагадаємо, завтра, 9 листопада, відбудеться матч Кубка англійської ліги, у якому Манчестер Сіті зіграє проти Челсі. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.