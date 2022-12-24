Англія

Керманич Челсі висловився про можливий відхід марокканського хавбека цієї зими.

Головний тренер лондонського Челсі Грем Поттер прокоментував питання щодо майбутнього півзахисника своєї команди Хакіма Зієша.

"Тут, у Челсі, ми знаємо його якості, і він нам подобається. Я говорив із Хакімом, оскільки завжди є гравці, які не входять до стартового складу. Їм потрібно бути терплячими.

Я радий, що він отримує ігровий час і допомагає команді", — цитує слова Грема Поттера журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні марокканський півзахисник провів на клубному рівні 270 хвилин у дев'яти матчах, у яких він не відзначився результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що у підписанні Хакіма Зієша зацікавлені Ньюкасл Юнайтед та Мілан.