Англія

"Сороки" окреслили нову трансферну ціль.

Ньюкасл готується до найближчих трансферних вікон, шукаючи підсилення складу майже на всіх позиціях.

Як стверджує журналіст CBS Sports Бен Джейкобс, Ньюкасл націлився на підписання півзахисника Челсі Хакіма Зієша.

Повідомляється, що перемовини можуть розпочатися вже в січні, адже футболіст не отримує ігрову практику.

У нинішньому сезоні 29-річний гравець провів у футболці Челсі 9 матчів і не відзначився жодною результативною дією.

Нагадаємо, що Зієш — автор другого найшвидшого голу на чемпіонатах світу серед африканців.