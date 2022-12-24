Англія

Тренер розраховує на нападника.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг захоплюється грою Маркуса Рашфорда та хоче, щоб гравець залишився в команді.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, нідерландець хоче, щоб нападник був важливою частиною проєкту в майбутньому.

Також стверджується, що відбудеться нова зустріч, щоб запропонувати йому довгострокову угоду після активації опції продовження на один рік.

На рахунку Маркуса Рашфорда у сезоні-2022/23 16 матчів в усіх змаганнях, сім забитих голів та три результативні передачі.