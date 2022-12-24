Бразильський футболіст змінить Ла Лігу на АПЛ.
Матеус Кунья, Getty Images
24 грудня 2022, 18:20
Нападник мадридського Атлетіко Матеус Кунья незабаром стане гравцем Вулвергемптона. Про це повідомив головний тренер "вовків" Хулен Лопетегі, слова якого наводить журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.
"Тепер зрозуміло, що Кунья буде нашим гравцем — дуже гарне підписання. Я впевнений, що він чудово виявить себе як у сьогоденні, так і в майбутньому. Він ідеальний для Прем'єр-ліги", — сказав Лопетегі.
Також наголошується, що Лопетегі не став коментувати ситуацію з можливим підписанням колишнього гравця Севільї Іско.
За інформацією ЗМІ, Вулвергемптон орендує 23-річного бразильця з правом викупу за 40-50 мільйонів євро.
Цього сезону Кунья провів 17 матчів, у яких віддав дві гольові передачі.