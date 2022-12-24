Англія

Бразильський футболіст змінить Ла Лігу на АПЛ.

Нападник мадридського Атлетіко Матеус Кунья незабаром стане гравцем Вулвергемптона. Про це повідомив головний тренер "вовків" Хулен Лопетегі, слова якого наводить журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

"Тепер зрозуміло, що Кунья буде нашим гравцем — дуже гарне підписання. Я впевнений, що він чудово виявить себе як у сьогоденні, так і в майбутньому. Він ідеальний для Прем'єр-ліги", — сказав Лопетегі.

Також наголошується, що Лопетегі не став коментувати ситуацію з можливим підписанням колишнього гравця Севільї Іско.

За інформацією ЗМІ, Вулвергемптон орендує 23-річного бразильця з правом викупу за 40-50 мільйонів євро.

Цього сезону Кунья провів 17 матчів, у яких віддав дві гольові передачі.